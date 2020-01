Kreisorchester erhält viel Lob

Roland Dietz Viel Lob gab es für die Musikvereine des Landkreises Lichtenfels bei der Kreisversammlung des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB) in Altenkunstadt. Eröffnet wurde die Versammlung mit Blasmusik, die eine kleine Abteilung des Musikvereins Altenkunstadt zum Besten gab. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Begangen wird dieses Jubiläum Anfang September mit einem Kreismusikfest. Von den Kreiskapellen wird 2020 der Musikverein Uetzing-Serkendorf 50 Jahre alt, was Ende Mai/Anfang Juni ebenfalls mit einem Kreismusikfest gefeiert wird.

In seinem Bericht zeigte sich der Kreisvorsitzende Horst Sünkel zufrieden mit den 16 Kapellen im Kreisverband, die über 700 Musiker stark sind. Sie hätten wieder einmal großartige Arbeit rund um die Laienmusik geleistet. Die Konzerte und Auftritte hätten ein sehr hohes Leistungsniveau gezeigt. Diese musikalische Qualität sei eng mit der Leistung von Jungmusikern verbunden. Deshalb gelte es, den Ausbildern und Dirigenten für ihr Engagement Respekt zu zollen.

Positiv zu bewerten sei, dass sich die Musikvereine aus Hochstadt, Marktzeuln, Uetzing-Serkendorf und Ebensfeld mit sehr guten Ergebnissen einem Wertungsspiel gestellt hätten. Trotzdem sei es wichtig, sagte Sünkel, seitens der Vereine Nachwuchsmusiker auch zu den Bezirksorchestern zu schicken. So sind zwar laut Meldungen aus den Kreisvereinen im dortigen Bereich wieder insgesamt 13 Musiker im Schüler und Jugendorchester des Bezirks Oberfranken vertreten, dennoch sei hier eine Steigerung möglich. Dort setze eine Entwicklung ein, die für den einzelnen Musiker und den Heimatverein sehr nützlich sein könne.

Fleißige Aktive, viele Unterstützer

Sünkel führte weiter aus, dass sich das Kreisorchester Lichtenfels zu einem sehr guten Klangkörper entwickelt habe. Die Aktiven seien dort mit Fleiß und Eifer dabei. Jedoch wäre dies nicht ohne viele Unterstützer möglich. So seien die Probenlokale im Pfarrzentrum Marktgraitz und beim Musikverein Marktzeuln sehr wichtig. Mit Spenden seien die erste CD-Aufnahme des Kreisorchesters sowie Instrumentenanschaffungen ermöglicht worden. Wie Sünkel berichtete, wird im Moment ein Projektorchester ins Leben gerufen, das aus D1- und D2-Absolventen bestehen soll. Die musikalische Leitung übernimmt Susi Schliefer.

Leistungsabzeichen in Gold

Bei den Prüfungen zu den Leistungsabzeichen konnten Nicolai Graß und Jonas Trapper (beide Trompete) vom Musikverein Mainroth das D3-Abzeichen in Gold ablegen - ebenso wie Marco Rießner von der Leuchsentaler Blasmusik am Schlagzeug und Marcel Werner vom Musikverein Uetzing-Serkendorf am Waldhorn.

Nicht vergessen werden sollte das Juniorabzeichen, sagte Sünkel. Prüfer seien im Kreisverband genügend vorhanden. Zwar sei es schwerer geworden, Kinder für das Erlernen eines Instruments zu begeistern. Dennoch müsse man feststellen, dass Musizieren in die schnelllebige Zeit passe. "Denn unsere Musik gehört einfach dazu", schloss Sünkel am Ende seines Berichts.

Internationale Auszeichnung

Landrat Christian Meißner sagte, dass der Landkreis die Blaskapellen gerne unterstütze. "Es ist als Landkreis schön, ein derartiges Kreisorchester zu haben." Bürgermeister Robert Hümmer erklärte, dass das Interesse für Musik vor Ort ungebrochen sei. Kreisdirigent Christian Stenglein freute sich über eine weitere Qualitätssteigerung des Kreisorchesters, welches beim internationalen Wettbewerb in Prag mit der Auszeichnung "Am goldenen Band" gewürdigt wurde.

Einstimmig wurde auf der Versammlung beschlossen, dass der Kreiszuschuss wieder für Kurse und deren Dozenten verwendet werden soll. Gegen den Kassenbericht von Kreisschatzmeister Dieter Tussetschläger gab es keine Einwände. Der Bezirksvorsitzende Thomas Kolb lobte und dankte allen für die Unterstützung und die Arbeit zur Förderung der Blasmusik. Im Kreis Lichtenfels seien hervorragende Ergebnisse erlebbar geworden. Kolb berichtete, dass in den musikalischen Gremien über eine Modernisierung von Musikstücken bei Gemeinschaftschören nachgedacht werde. Er lud außerdem zum Bezirksmusikfest in Stockheim ein, das im Mai stattfindet.

Konzert in Vierzehnheiligen

Der Kreisvorsitzende Sünkel gab bekannt, dass am 22. März das Konzert des Kreisorchesters in der Kordigasthalle in Altenkunstadt stattfindet. Das Orchester wird auch einen Auftritt im Rahmen des Kreismusikfests in Uetzing am 1. Juni haben.

Besucht wird das Musikfestival in Elmau am Wilden Kaiser. Dorthin könne jeder mitfahren. Im Herbst ist zudem wieder ein Konzert in der Basilika Vierzehnheiligen geplant.