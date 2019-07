Die Verwaltung der Kreismusikschule Bamberg zieht in der nächsten Woche um und bleibt daher am kommenden Dienstag, 16. Juli, und Mittwoch, 17. Juli, geschlossen. Ab Donnerstag ist sie dann in den neuen Räumlichkeiten wie gewohnt erreichbar. Die neue Adresse lautet: Ludwigstraße 25, 4. Stock (Postgebäude, Eingang A), 96052 Bamberg. An der telefonischen Erreichbarkeit ändert sich nichts: 0951/85165. Der Musikschulunterricht bleibt vom Umzug unberührt und findet ganz regulär statt. red