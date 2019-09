Kreismeister gesucht

Der TSV Bad Rodach richtet am 14. September im Stadion am Waldbad die Kreismeisterschaft im Dreikampf U10/U12 des Leichtathletikkreises Oberfranken West aus. Im Rahmenprogramm kommt noch ein 800-Meter-Lauf der Klasse U12 zur Durchführung. Der Gastgeber erwartet dazu eine Vielzahl von Talenten aus Lichtenfels, Bad Staffelstein, Neustadt, Strössendorf, Coburg, Scheuerfeld und Bad Rodach. Beginn ist um 11 Uhr.

Beim Dreikampf der U10-Klassen (M/W 7/8/9) haben die Kinder einen 40-Meter-Hindernislauf, einen Sprung über ein niedriges Hindernis und den Tennisballweitwurf zu absolvieren. Die U12-Klassen (11/12) absolvieren ihren Dreikampf mit dem 50-Meter-Sprint, Ballweitwurf und Weitsprung.

Die Punktbesten jedes Jahrgangs erhalten die Kreismedaille. Die zeitschnellsten Jugendlichen über 800 Meter werden mit einem Pokal ausgezeichnet.

Anmeldung

Die Anmeldung bis 11. September erfolgt online über www.ladv.de oder per E-Mail an helga.brunner@gmx.de. Beim Mehrkampf werden keine Nachmeldungen entgegengenommen. Nachmeldungen für die 800 m sind nur bis 13 Uhr am Wettkampftag möglich. ze