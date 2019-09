Kreislauf-Kaufhaus besteht Nachhaltigkeitsprobe

Nicht zum ersten Mal erhielt das Kreislauf-Kaufhaus in Höchstadt Besuch aus der Politik. Erstmalig war es jedoch der Fall, dass mit dem Besuch des Landtagsabgeordneten Christian Zwanziger (Grüne) das in der Soziotherapie der Laufer Mühle und allen Unternehmensteilen der Sozialen Betriebe der Laufer Mühle bewährte Konzept "Leben meistern" in Sachen Nachhaltigkeit und im Bereich ökologischen Handelns auf die Probe gestellt wurde.

Zwanziger, der von der Ortssprecherin der Grünen in Höchstadt, Sonja Königk, und dem Kreissprecher Manfred Bachmayer begleitet wurde, hatte angesichts der Warenvielfalt viele Fragen an den Geschäftsführer der Sozialen Betriebe, Dominik Ullrich, der die Besucher selbst durch das Kaufhaus führte und Rede und Antwort stand. Die Besucher freuten sich, dass so viele unterschiedliche Produkte, statt im Müll zu landen, über das Kreislauf-Kaufhaus eine neue Verwendung finden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um den Klimawandel war jedoch die Frage nach dem Verbleib der am Ende unverkäuflichen Ware von besonderem Interesse. Hier konnte Dominik Ullrich die Besucher auf ein langjährig bewährtes System des Re- und Upcyclings verweisen. Beispielsweise werde Kleidung, die nicht mehr verkäuflich sei, einem Partnerunternehmen zugeführt, das daraus zum Beispiel Mikrofasern unter anderem für Reinigungstücher entstehen lasse. Der Begriff Upcycling werde bereits sehr lange Zeit in Bezug auf eigene Möbelkreationen verwendet, die sich aus unterschiedlichen, auf den ersten Blick nicht kompatibel erscheinenden Möbelteilen zusammensetzen - allesamt Unikate, die ausschließlich in den Kaufhäusern der Sozialen Betriebe zu beziehen seien.

Zwanziger und seine Begleiter zeigten sich auch beeindruckt vom Engagement der Laufer Mühle in der sogenannten Arbeitstherapie sowie in der Betreuung, Beschäftigung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen aus den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Neustadt/Aisch und seit dem Jahr 2018 auch der Stadt Erlangen in dem vom Europäischen Sozialfonds geförderten Projekt "Domino".

Zwanziger plant "Praktikum"

In einem abschließenden Gespräch im Mediencafé der Kulturfabrik Fortuna, das die Laufer Mühle im Rahmen des Qualifizierungsprojekts "Domino" bewirtschaftet, konnten sich die Grünen-Politiker abschließend ein Bild von der Qualität der Ausbildung anhand der in der Hauptsache aus saisonalen und regionalen Produkten entstandenen Backwaren machen. Unter dem Eindruck der vielen Informationen, die er erhalten habe, versprach der Landtagsabgeordnete, zeitnah im Rahmen eines "Praktikums" in das Kreislauf-Kaufhaus zurückzukehren, um mit den dort beschäftigten Menschen hinsichtlich konkreter Handlungsanleitungen für seine parlamentarische Arbeit ins Gespräch zu kommen. red