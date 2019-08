Kreiskulturreferat organisiert Fahrt

Für den Besuch der Luisenburg-Festspiele mit der Aufführung der Oper "Fidelio" von Ludwig van Beethoven am 1. September ist ein mittelgroßer Bus ausgebucht, die Eintrittskarten vergeben. Es besteht jedoch für das Kreiskulturreferat die Möglichkeit, bei Nachmeldungen einen größeren Bus einzusetzen. Eine beziehungsweise zwei Karten sind in dem großen Theaterraum in der Regel nachträglich erhältlich, allerdings nicht zu dem Preis für die ersten Teilnehmer, sie können jedoch auch günstiger sein. Nachmeldungen sind beim Reisebüro Ziegler, Tel.: 0971/ 2805, gegenüber dem Regentenbau, möglich. red