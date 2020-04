Kreiskrankenhaus legt Zahlen vor

Eine Sitzung des Ferienausschusses des Landkreises Erlangen-Höchstadt findet am Montag, 27. April, um 9 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes (Erdgeschoss, Raum 0.29) in Erlangen, statt. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Sitzung hat folgende Tagesordnung: örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2018 - Feststellung und Entlastung; endgültiger Jahresabschluss und Lagebericht 2018 des Kreiskrankenhauses St. Anna - Feststellung und Entlastung; Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2019; Jahresabschluss 2019 des Kreiskrankenhauses St. Anna in Höchstadt; ÖPNV: Satzungsänderung des ZVGN bezüglich des VGN-Innovationspakets und des 365-Euro-Tickets für Schüler und Auszubildende (Jugendticket); Vergabebekanntmachung zur Vergabe der Verkehrsleistungen für das Linienbündel 5 "Aurachgrund" (VGN-Linien 134, 199, 200, 201, 241, 242) und für das Linienbündel 7 "Regnitzgrund" (VGN-Linien 252, 253, 254); bauliche Maßnahmen zur Strukturverbesserung und hygienischen Optimierung am Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt: Auftragserweiterung für die Ausführung der Dachabdichtungsarbeiten, der Innenputzarbeiten - Restleistungen und der Elektrotechnikarbeiten; Dienststelle des Landratsamtes in Höchstadt: Durchführung dringend erforderlicher baulicher Maßnahmen und weiteres Vorgehen; Fortschreibung der Lohn-, Fahrzeug- und Gerätekosten des Kreisbauhofes Heßdorf; Kosten der Unterkunft nach SGB II und SGB XII: Anpassung der Mietobergrenzen; Durchführung der allgemeinen sozialen Beratung: Anpassung der Beratungskapazitäten; Gesetz zur Delegation der Insolvenzberatung auf die kreisfreien Städte und Landkreise: Abschluss einer Kooperationsvereinbarung. red