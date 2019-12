Kreiskrankenhaus beherbergt an Weihnachten 40 Patienten

Bei seinem traditionellen Weihnachtsrundgang durch das Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt hat Landrat Alexander Tritthart (CSU) am Montag nach einem Gottesdienst über 50 Patienten besucht, von denen etwa 40 auch über Weihnachten im Krankenhaus bleiben müssen. Er erkundigte sich nach dem Wohlergehen und dem Heilungsprozess, aber auch danach, ob alles zur Zufriedenheit ist, was immer positiv beantwortet wurde. Durch die Bautätigkeit sind viele Betten derzeit komplett gesperrt, warum das Kreiskrankenhaus mit 50 Patienten auch ziemlich voll erschien. Nebenbei nahm Tritthart auch die ersten renovierten Patientenzimmer auf den Normalstationen in Augenschein, die aber noch nicht belegt werden dürfen, da noch ein paar technische Dinge fertiggestellt werden müssen. red