Kreisjugendtag im Sportheim

Am morgigen Freitag, 18. Oktober, findet um 19 Uhr im Sportheim der SG Brüder am Forst in Roßdorf am Forst, Geisfelder Straße 20, der ordentliche Kreisjugendtag der Bayerischen Sportjugend (BSJ) im Kreis Bamberg statt. Dort wird die amtierende Kreisjugendleitung um den Vorsitzenden Udo Schoberth den Delegierten aus den 239 Sportvereinen aus Stadt und Landkreis Bamberg Rechenschaft über die in den zurückliegenden vier Jahren geleistete Arbeit ablegen. Zudem steht die Neuwahl dieses Gremiums an. Neue Kandidaten für dieses Gremium sind willkommen. Insbesondere Jugendsprecher im Alter zwischen 15 und 23 Jahren werden gesucht. Bei Interesse können über die E-Mail-Adresse bsj.bamberg@gmail.com Auskünfte über die damit verbundenen Aufgaben erfragt werden. red