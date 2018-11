Kreisjugendschau zum Jubiläum

Der Kleintierzuchtverein Gestungshausen richtet anlässlich seines 125-jährigen Bestehens die 68. Kreisschau und Kreisjugendschau der Kreisverbandes Coburg der Rassegeflügelzüchter aus. In der Gemeinschaftshalle werden Groß- und Wassergeflügel, Hühner und Zwerghühner sowie Tauben zu sehen sein. Es sind 728 Tiere gemeldet. Als Ausstellungsleiter fungiert Siegfried Hübner. Anlieferung des Rassegeflügels ist am morgigen Donnerstag von 16 bis 20 Uhr. Am Freitag, 23. November, erfolgt die Bewertung der Tiere durch die Preisrichter. Schirmherr Bürgermeister Michael Keilich eröffnet am Freitag ab 19 Uhr offiziell die Schau. Besucher sind am Freitag von 18 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 24. November, von 9 bis 16 Uhr willkommen. red