Kreisjugendring will für das Thema "Sicheres Internet" sensibilisieren

Der Arbeitskreis Jugendmedienkompetenz des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt weist in einer Pressemitteilung auf den "Safer Internet Day" hin, der weltweit am 11. Februar stattfindet. Ziel des "Safer Internet Day" ist es demnach, die Sensibilität für das Thema "Sicheres Internet" zu fördern, zu dem auch der respektvolle Umgang im Internet zählt. Dabei könne jedermann an diesem Tag ein Zeichen für ein respektvolles Miteinander im Internet setzen. Anregungen und weitere Infos zum "Safer Internet Day" kann man online unter www.klicksafe.de erhalten.

Der Arbeitskreis Jugendmedienkompetenz wird selbst in Kooperation mit der Staatlichen Realschule Herzogenaurach an diesem Tag von 18 bis 20.30 Uhr eine Infoveranstaltung zum Thema "Smartphone und Apps" durchführen. Diese richtet sich an alle Kinder ab der fünften Klasse, Jugendliche, Pädagogen und alle weiteren Interessierten. Nach der Begrüßung und einer Einführung in das Thema wird es beim App-Speed-Dating darum gehen, dass Jugendliche Erwachsenen verschiedene Apps vorstellen. Parallel dazu wird es für Kinder und Jugendliche eine Kreativwerkstatt geben. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion werden sich dann sowohl Jugendliche als auch Erwachsene über den Medienkonsum austauschen. Anmeldungen mit Angabe der Personenzahl sollten bis spätestens Montag, 3. Februar, an melanie.rubenbauer@kjr-erh.de erfolgen. red