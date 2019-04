Kreisjugendring sucht engagierte Jugendliche

Der Kreisjugendring Lichtenfels bietet wieder eine Schulung für Jugendliche an, die sich gerne ehrenamtlich engagieren möchten. Sie findet am Samstag, 18. Mai, um 10 Uhr in der Geschäftsstelle des Kreisjugendringes statt.

Eingeladen sind alle Interessierten ab 15 Jahren, die Lust auf spannende Erfahrungen haben, Verantwortung übernehmen möchten und motiviert sind. Wer in der Jugendarbeit etwas bewegen will und Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat, ist hier genau richtig. Der KJR bietet eine umfassende Vorbereitung auf die Betreueraufgaben bei seinen Tagesfahrten und Freizeiten mit Kindern an.

Neben dem Ablauf der Tagesfahrten werden hierbei auch rechtliche Grundlagen, Spielideen und das Rollenverhalten von Betreuern geschult. Die Teilnehmer bekommen viel Raum zum "sich selbst ausprobieren" und können bei den Aktionen selbst sehr viel erleben.

Nähere Informationen und Anmeldeformulare sind beim Kreisjugendring Lichtenfels, Köstener Straße 6, Telefonnummer 09571/940603 oder unter service@kjr-lichtenfels.de erhältlich. Eine Anmeldung ist bis spätestens Freitag, 10. Mai, möglich. red