Kreisjugendring fährt ins Legoland

Der Kreisjugendring Forchheim veranstaltet am Mittwoch, 14. August, seine jährliche Fahrt ins Legoland nach Günzburg. Hierfür sind noch Plätze frei. Die Tagesfahrt ist für die ganze Familie geeignet. Alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen müssen in Begleitung eines zuständigen Erwachsenen mitfahren. Der Kreisjugendring übernimmt keine Betreuung vor Ort. Gestartet wird ab 6.30 Uhr an den Haltestellen in Forchheim, Ebermannstadt, Hallerndorf sowie Egloffstein. Um schriftliche Anmeldung bis Sonntag, 28. Juli, auf der Internetseite www.kjr-forchheim.de wird gebeten. Nähere Informationen gibt es auch telefonisch unter 09191/7388-0. red