Kreisjugendfest am Ebensfelder Naturbad

Von 12 bis 18 Uhr findet am Sonntag, 7. Juli, auf dem Gelände des Naturbades das Kreisjugendfest statt. Attraktionen mit Spiel, Spaß und Unterhaltung sorgen für einen kurzweiligen Nachmittag. Es gibt Infos der Vereine, einen Polizeihubschrauber-Simulator, Feuerwehr zum Anfassen, Kaninchen-, Fisch- und Hundeschau, Tanz- und Sportvorführungen sowie Spiele für Klein und Groß. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Veranstalter ist der Kreisjugendring Lichtenfels. Der Markt Ebensfeld ist mit einem Stand zum Radfahrtag vor Ort. Jedes Kind erhält als Geschenk eine Fahrradklingel. Baden ist an beiden Tagen eingeschränkt möglich. Der Zeltplatz ist am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli, gesperrt. Der Eintritt ins Naturbad ist am Sonntag frei. red