Kreisjugendchor lädt zur "offenen Probe" ein

Der Kreisjugendchor Bamberg e. V. (Leitung: Wolfgang Reh) lädt alle Interessierten zu seiner Probe am 15. September um 13.30 Uhr in die alte Schule nach Zapfendorf ein. Diese sogenannte "Offene Probe" - also eine Probe, die bewusst keinem bevorstehenden Konzerttermin zugedacht ist - ist eine Gelegenheit für Neu- und Wiedereinsteiger, die Lust haben, in einem Chor mitzutun, der weitaus mehr gemeinsam unternimmt als "ein paar gemeinsame Stücke zu singen". Sängerinnen und Sänger ab 13 Jahren sind in allen Stimmlagen willkommen. Die genaue Adresse zum Proberaum sowie weitere Probentermine sind der choreigenen Homepage www.kreisjugendchor.de zu entnehmen. red