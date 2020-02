Kreisjugendamt sucht Tagesmütter und Tagesväter für die Betreuung

Das Kreisjugendamt am Landratsamt Haßberge in Haßfurt sucht Tagesmütter und Tagesväter. Ein neuer Qualifizierungskurs beginnt im März, teilte die Behörde mit.

Viele Eltern wünschen sich eine flexible und individuelle Betreuung ihres Nachwuchses. Die Tagesmutter oder der Tagesvater ist hier oft eine ideale Lösung. Im Haushalt der Tagesmutter werden bis zu fünf Kinder betreut. Durch diese kleine Gruppe kann die Tagesmutter individuell auf jedes Kind eingehen. In der Regel betreut eine Tagespflegeperson Kinder im Alter bis drei Jahre. Aber auch Kindergarten- und Schulkinder bis zum 14. Geburtstag können betreut werden, wenn die Arbeitszeiten der Eltern dies außerhalb der Öffnungszeiten von Kita und Schule erfordern. Um das Angebot der Kindertagespflege ausbauen zu können, sucht das Kreisjugendamt Tagesmütter und Tagesväter, die mitmachen und sich qualifizieren wollen. Der kostenlose Qualifizierungskurs bietet die Chance, berufliche und persönliche Kompetenzen als Tagespflegeperson zu entwickeln und ist auch eine interessante Perspektive für jung gebliebene Senioren. In diesem Kurs erfahren die Teilnehmer die notwendigen Kenntnisse, um die Kinder gut und sicher betreuen zu können.

Von März bis Juli

Der neue Kurs beginnt am Donnerstag, 5. März. Er umfasst zehn Unterrichtstage und endet am 23. Juli. Nach erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und eine Pflegeerlaubnis. Voraussetzung für eine Teilnahme am Qualifizierungskurs ist ein Vorgespräch im Jugendamt.

Information und Anmeldung: Landratsamt Haßberge in Haßfurt, Kreisjugendamt/Familienzentrum, Ursula Salberg, Am Herrenhof 1, Telefonnummer 09521/27645, E-Mail familienzentrum@hassberge.de. red