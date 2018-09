Kreisheimatpfleger Lipp stellt die Marienkapelle vor

Am Sonntag, 9. September, bietet der deutschlandweite "Tag des offenen Denkmals" Besuchern die Möglichkeit, in üblicherweise geschlossene Denkmale Einblick zu erhalten. Kreisheimatpfleger Günter Lipp nutzt das Jubiläum der Weihe der Eberner Marienkapelle (am Friedhof) vor 500 Jahren, um diese den interessierten Zuhörern in zwei Führungen (ab 10 und ab 14 Uhr) näherzubringen. Der Treffpunkt der Teilnehmer ist am Nordeingang.

Um Anmeldung bei Tourist-Information Ebern, Helen Zwinkmann, Telefonnummer 09531/62914, E-Mail touristinfo@ebern.de wird gebeten. red