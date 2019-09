Bad Bocklet vor 19 Stunden

Kreishandwerkerschaft spricht Nachwuchs frei

Die traditionelle Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Bad Kissingen findet in diesem Jahr am Samstag, 21. September, statt. Beginn ist um 17 Uhr im Kursaal Bad Bocklet, Am Kurpark. sek