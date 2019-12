Kreisgeflügelschau in Hofheim

Der Geflügelzuchtverein (GZV) Ibind und Umgebung richtet am Sonntag, 29. Dezember, die Kreisgeflügelschau Haßberge aus. Angeschlossen ist eine Sonderschau der Texanertauben sowie eine Sonderschau der Elsterkröpferzüchter. Gezeigt wird Rassegeflügel verschiedener Gattungen, wie Tauben, Enten, Gänse und Hühner. Die Schau findet von 9 bis 16 Uhr in der GZV-Ausstellungshalle in Hofheim statt. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09523/6886 oder unter www.gzv-ibind.de. red