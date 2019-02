Kreisfeuerwehrverband besteht seit 25 Jahren

Die 25. Hauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbands fand im Gerätehaus Lanzendorf statt.

Harald Peetz, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Himmelkron, stellte fest, dass beide Ortswehren Gründungsmitglieder des Verbands waren.

Kreisbrandinspektorin Kerstin Schmidt aus Bayreuth dankte den Aktiven für ihre unermüdliche Arbeit.

Vorsitzender Kreisbrandrat Stefan Härtlein gab einen kurzen Überblick über 25 Jahre Kreisfeuerwehrverband. Der damalige Kreisbrandrat Fritz Schramm habe mit seinem Mitstreiter, dem heutigen Ehrenkreisbrandinspektor Franz Gareis, im ganzen Landkreis für die Mitgliedschaft geworben. 25 Jahre nach der Gründung gehörten dem Verband 75 Wehren an.

Als Schwerpunkt der Arbeit sehe man die Förderung und Unterstützung der Jugend und die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten, so Härtlein. So sei extra eine Kreisbrandmeisterin für die Jugend- und Brandschutzerziehung im Landkreis installiert worden.

Im Anschluss daran nahm er die Verleihung der Urkunden an die Mitgliedsfeuerwehren vor, die dem Verband sei zehn, 15, 20 und 25 Jahren angehören.

Landrat Klaus Peter Söllner war überzeugt, dass sich die Verbandsarbeit nicht nur bewährt, sondern längst bezahlt gemacht hat. Er dankte für das konstruktive Miteinander und wies darauf hin, dass der Kreistag die Förderkulissen für die Fahrzeugbeschaffung umgestellt hat.

Die Revisoren Manuel Guntow und Marion Rothert bescheinigten dem Verbandskassier Harald Will eine einwandfreie Buchführung. Beide wurden für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Die nächste Hauptversammlung findet am 27. Januar 2019 im Haus der Jugend in Rugendorf statt. red