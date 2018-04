Kreiserntedankfest erst am 23. September

Leider hat sich in unserem gestern veröffentlichten Artikel über den Spargelanstich in Hirschaid beim Terminhinweis auf das Kreiserntedankfest 2018 in Schlüsselfeld ein Fehler eingeschlichen: Das Fest findet nicht am 17. September statt, sondern am Sonntag, 23. September - in Verbindung mit dem 3. Genusstag des Landkreises. red