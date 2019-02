Kreisbüro neu besetzt

Auf ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr im Landgasthof Schrüfer in Pinzberg hat der CSU-Kreisvorstand Klaus Schütz zum 1. Februar als neuen Leiter der CSU-Kreisgeschäftsstelle in der Bayreuther Straße 9 in Forchheim ernannt. Die Geschäftsstelle befindet sich im ehemaligen Kreul-Gebäude über dem Biomarkt Ebl in verkehrsgünstiger Lage. Für Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel wie Bus und Bahn ist sie vom Bahnhof aus über die neue Unterführung zu Fuß direkt erreichbar. Wer trotzdem mit dem Auto kommen muss, findet auch einen Parkplatz vor Ort.

Die 40 Ortsvorsitzenden im Landkreis Forchheim haben nun einen neuen Ansprechpartner. Das Kreisbüro stellt ab sofort seine Räumlichkeiten auch als Treffpunkt für Gespräche und Tagungsort für Sitzungen zur Verfügung. Als Erster hat der Arbeitskreis Umwelt von dieser Möglichkeit schon Gebrauch gemacht. red