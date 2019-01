Kreisbowling-Turnier der Jungen Union

Am Freitag, 1. Februar, findet ab 19.30 Uhr das alljährliche Kreisbowlingturnier des Kreisverbandes der Jungen Union in Burgkunstadt im Bowlingcenter Schorn statt. Eingeladen sind alle Mitglieder der Jungen Union im Landkreis Lichtenfels; Anmeldungen zeitnah an Holger Then. red