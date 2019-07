Kreisausschuss berät über Gesundheitsregion

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages Haßberge findet am Dienstag, 23. Juli, um 14.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Haßberge in Haßfurt statt. Informiert wird über die aktuelle Arbeit der "Gesundheitsregion plus". Ferner ist in der Flüchtlings- und Integrationsberatung im Landkreis Haßberge (Haßfurt, Brüder-Becker-Straße 42) eine halbe Stelle zu besetzen. Vorbehandelt wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Abschluss einer Zweckvereinbarung: Kreis, Städte und Gemeinden wollen eine gemeinsame eVergabe-Plattform betreiben. Über eine eVergabe-Plattform lassen sich Vergabeverfahren vollständig elektronisch abwickeln. Sie werden schon von vielen Behörden genutzt. Eine Beschlussfassung steht in der Kreisausschuss-Sitzung zur Erhöhung der Entschädigung für den Jagdberater an. kra