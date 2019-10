Kreis wirbt mit Bier und Wein

Der Verband Haßberge-Tourismus präsentierte sich zusammen mit der "FrankenTherme" in Bad Königshofen mehrere Tage bis zum Sonntag, 6. Oktober, auf der Mainfrankenmesse in Würzburg.

Die Mainfrankenmesse in Würzburg gilt laut Verband (Sitz in Hofheim) als eine der besucherstärksten Regionalmessen Deutschlands und lockt jährlich rund 100 000 Besucher an. Der Verband Haßberge-Tourismus warb mit der Weinprinzessin Anna-Lena Werb und der Bierprinzessin Kerstin Friedrich für den Landkreis.

An der Nahtstelle von Wein- und Bierfranken vereinen die Haßberge bis in den nördlichen Steigerwald kulinarische Genüsse für jeden Geschmack. Besonders der charaktervolle Silvaner aus dem Abt-Degen-Weintal ist bekannt und beliebt. Kein Wunder also, dass die Weinprinzessin Anna-Lena Werb beim Ausschank des edlen Tropfens unzählige Besucher anlockte.

"Großer Mehrwert"

"Wir sind stolz, dass wir mit dem Abt-Degen-Weintal einen so starken Zusammenschluss von Winzern in unserer Region haben. Das bietet einen großen Mehrwert für die Haßberge", erklärte der Landrat Wilhelm Schneider, der den Messestand besuchte.

Das Abt-Degen-Weintal punktet bei Besuchern vor allem mit der Regionalität. Der Wunsch nach regionalen und saisonalen Produkten wächst bei Verbrauchern, stellt der Tourismusverband fest. Diese Entwicklung zeigt sich in der Nachfrage von Touristen deutlich. "Besonders die Abt-Degen-Weintal-Broschüre mit Veranstaltungskalender und Informationen zu Weinlokalen ist bei unseren Gästen sehr beliebt", berichtet die Geschäftsführerin des Haßberge-Tourismus, Susanne Volkheimer.

Auch das Bier schmeckt

Auch Bierliebhaber kommen in den Haßbergen und im nördlichen Steigerwald definitiv nicht zu kurz. Bierprinzessin Kerstin Friedrich ließ die Besucher das Bier probieren.

Unterstützung am Messestand erhielt der Verband Haßberge-Tourismus zusätzlich von den Städten Haßfurt, Königsberg und Zeil sowie dem Deutschen Burgenwinkel. red