Kreis-Wertstoffhöfe werden wieder geöffnet

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Coburg informiert darüber, dass die Wertstoffhöfe ab heute schrittweise wieder geöffnet werden. Auf das Gebot zum Tragen der Gesichtsmasken wird hingewiesen. Maximal nur zwei Kunden (zwei Autos) dürfen zeitgleich auf dem jeweiligen Wertstoffhof anliefern. Aus diesem Grund kann es zu Wartezeiten kommen. "Nach Ende der Öffnungszeiten wird eine mögliche Warteschlange nicht mehr zur Abgabe zugelassen. Bitte haben Sie hierfür Verständnis", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Ab 22. April wird in Ahorn, Bad Rodach, Ebersdorf bei Coburg, Grub am Forst, Itzgrund, Meeder, Neustadt bei Coburg, Rödental, Seßlach, Sonnefeld, Untersiemau und Weitramsdorf geöffnet, ab Donnerstag, 23. April, in Lautertal und am Samstag, 25. April, in Dörfles-Esbach. Dabei gelten dort jeweils die Öffnungszeiten wie vor der Schließung. Zu finden sind diese konkret auf https://www.landkreis-coburg.de/73-0-Abfallwirtschaft.html.

Sperrmüllabholung möglich

Sperrmüllaufträge, die bei der Firma Veolia eingehen, werden abgearbeitet. Die Bürger werden in gewohnter Weise über den Abholtag informiert. Anmeldungen unter: 09563/7447-27 oder -26.

Keine Problemmüllsammlung

Die Problemmüllsammlung ist aktuell noch nicht möglich. Der Zweckverband für Abfallwirtschaft wird zeitnah über mögliche Abgabetermine informieren. Aufgrund der derzeitigen Situation müssen Anlieferungen durch Privatpersonen im Müllheizkraftwerk (MHKW) Coburg derzeit auf dringend erforderliche Entsorgungen beschränkt werden. Daher sind Anlieferungen bis auf weiteres nur noch nach telefonischer Anmeldung und Terminvergabe (unter 09561 / 5530-30) von Montag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr möglich. Das MHKW werde als kritische Infrastruktur betrachtet, informiert die Abfallwirtschaft des Landkreises Coburg. Die Maßnahmen seien erforderlich, um die Entsorgung der kommunalen Restmüllmengen im Verbandsgebiet sicherzustellen und um den Schutz der Mitarbeiter und Anlieferer zu gewährleisten. Der Zweckverband bitte um Verständnis. red