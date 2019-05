Kreis und Gemeinde bauen den Ort aus

Die Ortsdurchfahrt von Hohnhausen wird als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landkreis Haßberge, Baulastträger für die Kreisstraße Has 49, und dem Markt Burgpreppach als Baulastträger der Gehwege und Seitenflächen neu ausgebaut. Die Maßnahme war auf Antrag des Marktes Burgpreppach in den Ausbauplan des Kreises aufgenommen worden.

Der Bauausschuss der Marktgemeinde Burgpreppach unter Leitung von Bürgermeister Hermann Niediek (CSU) sah sich vor Ort um. "Wir sind heute so früh unterwegs, weil da die Fachleute vor Ort sind", erklärte der Bürgermeister den Termin um 8 Uhr an der Straße in Richtung Königsberg.

Der Bauleiter Stefan Duschek vom Ingenieurbüro Alka in Haßfurt gab Informationen über den Ausbau des etwa 130 Meter langen Teilstücks: von der Abzweigung Richtung Bramberg, bis auf Höhe des Anwesen Kraska. Er erklärte, warum die Wasserleitung, eigentlich auf der anderen Straßenseite geplant, nunmehr auf die gegenüber liegende Seite verlegt wurde. "Die rechte Seite in Richtung Ortsausgang gesehen ist noch besser erhalten als die linke", sagte Duschek. Die Kosten seien jetzt geringer, als wenn man das später anpacken würde; man habe jetzt auch eine vernünftige Entwässerung, erklärte der Fachmann.

Kritik an den Mehrkosten

Allerdings kommt das für die Gemeinde um 20 000 Euro teurer, als geplant war. Wobei: Es werden auch Bordsteine mit verlegt. Kritik kam von Gemeinderat Michael Krug. "So war das im Gemeinderat aber nicht besprochen", sagte er mit Blick auf die 20 000 Euro Mehrkosten.

Bürgermeister Niediek verteidigte die seiner Meinung nach erforderliche Umplanung. "Ich wollte euch heute mal hierher führen, damit ihr wisst, wofür die Mehrkosten entstehen."

Millionenprojekt

Ein weiterer Punkt: An der Straße in Höhe des Anwesens Kraska soll die dortige Pflasterung zu einer Zufahrt herausgenommen und nach Verlegung verschiedener Leitungen mit einer Asphaltdecke versehen werden. Der Bauausschuss hatte dagegen keine Einwände.

Für die Kanal-, Wasser-, Beleuchtungs- und Breitbandarbeiten zeichnet auch das Büro Alka verantwortlich. Der Ausbau der Kreisstraße wird durch den Freistaat Bayern gefördert. Der Markt Burgpreppach erhalte für die Gehwege und Seitenflächen ebenfalls Zuwendungen, teilte Hubert Schramm vom Tiefbauamt des Landkreises auf Anfrage mit. Auch sei der Ausbau der Ortsdurchfahrt Hohnhausen die erste Maßnahme an Durchgangsstraßen im Landkreis Haßberge, bei der die Anlieger keine Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz mehr leisten müssen. Nach diesem Gesetz wäre ein Betrag in Höhe von rund 100 000 Euro durch die Anlieger zu finanzieren gewesen. Dieser Betrag wird jetzt vom Freistaat Bayern übernommen. Neben der Neugestaltung der Gehwege werden Gehwege auch angeglichen und Seitenflächen erneuert. Darüber hinaus erneuert der Markt Burgpreppach den maroden Oberflächenwasserkanal sowie die Wasserleitung. Die noch vorhandenen Freileitungen werden im Zuge der Maßnahme erdverlegt.

Insgesamt investiert der Kreis Haßberge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Hohnhausen nach den Worten von Hubert Schramm 807 000 Euro, wovon zirka 278 000 Euro aus eigenen Mitteln finanziert werden müssen. Der Markt Burgpreppach investiert für die Sanierung des Schmutz- und Oberflächenwasserkanals, der Wasserleitung sowie der Gehwege und Seitenflächen sowie für den Einbau eines Mikrorohrsystems für Breitbandausbau 1 291 000 Euro. Da nur die Erneuerung der Gehwege und Seitenflächen, der anteilige Umbau der Stützmauer sowie die Ampelanlage zuwendungsfähig sind, müssen etwa 1 100 000 Euro aus eigenen Mitteln finanziert werden. Bis November 2019 sollen die Arbeiten im Dorf abgeschlossen sein.