Kreis-Teilnehmer für die Bezirksmeisterschaften ermittelt

Die Meister des Keglerkreises West und damit die Teilnehmer an den Bezirksmeisterschaften sind ermittelt. Bei den Junioren, die in Bad Rodach spielten, fahren wie bei den C-Senioren und B- und C-Seniorinnen die besten vier zur "Oberfränkischen", bei den Männern (Coburg) sind drei qualifiziert. Um zwei Startplätze für die Bezirkstitelkämpfe wurde jeweils bei den A- und B-Senioren, Frauen sowie A-Seniorinnen gekegelt. lipp ERGEBNISSE JUNIOREN (in Bad Rodach) 1. Tobias Rießner (Lichtenfels) 994 (483 + 511), 2. Yannik Steiner (Coburg-Land) 989 (503 + 486), 3. Michael Lassonczyk 986 (491 + 495), 4. Tobias Eisenhardt (beide Lichtenfels) 982 (506 + 476), 5. Jonas Kühn (Neustadt) 888 (454 + 434), 6. Kai Schumann (Coburg-Land) 845 (444 + 401), 7. Christian Schäftlein (Coburg-Stadt) 543 (543 + n. ang.)

MÄNNER (Crytec-Sportanlage Coburg) 1. Julian Hess (Lichtenfels) 1233 (608 + 625), 2. Michael Lohrer 1187 (568 + 619), 3. Michael Moosburger (beide Neustadt) 1142 (578 + 564), 4. Michael Carl (Lichtenfels) 1140 (567 + 573), 5. Kevin Milde 1132 (602 + 530), 6. Florian Rose (beide Coburg-Land) 1113 (553 + 560), 7. Jürgen Schneider 1102 (546 + 556), 8. Tobias Bieberbach 1090 (545 + 545), 9. Frank Faber (alle Neustadt) 1069 (542 + 527), 10. Andreas Roos 1060 (554 + 506), 11. Bastian Fuss (beide Bad Rodach) 1051 (543 + 508), 12. Andreas Schurz 677 (560 + 117 Aufgabe), 13. Nico Samel (beide Coburg-Land) 568, 14. Johannes Partheymüller 532, 15. Sebastian Krötter (beide Lichtenfels) 524, 16. Uwe Rüger (Coburg-Stadt) 522, 17. Dominik Graßmuck 509, 18. Julian Bajus 503, 19. Marcel Graßmuck (alle Bad Rodach) 489, 20. Rene Oelke (Coburg-Land) 482

SENIOREN A (Frankenlandhalle Ebersdorf) 1. Jochen Geiger (Neustadt) 1126 (602 + 621), 2. Klaus Bauer (Coburg-Land) 1099 (559 + 540), 3. Edwin Zang (Lichtenfels ) 1091 (560 + 531), 4. Rüdiger Wylezol (Bad Rodach) 1087 (541 + 546), 5. Karl-Heinz Nold (Coburg-Land) 1040 (502 + 538), 6. Frank Schremmer 1007 (505 + 502), 7. Mathias Schröter (beide Neustadt) 971 (505 + 466), 8. Michael Kalb 931 (474 + 457), 9. Reiner Leuchtmann (beide Coburg-Land) 916 (466 + 450) SENIOREN B (Frankenlandhalle Ebersdorf) 1. Helmut Lutter (Lichtenfels) 1120 (544 + 576), 2. Kurt Moser (Neustadt) 1104 (536 + 568), 3. Rolf Puff (Bad Rodach) 1084 (542 + 542), 4. Manfred Müller (Neustadt) 1030 (526 + 504), 5. Manfred Menzel (Coburg-Land) 993 (491 + 502), 6. Moritz Schmidtlein (Bad Rodach) 973 (489 + 484), 7. Norbert Spiller 955 (489 + 466), 8. Hartmut Völker (beide Coburg-Land) 513 (513 + n. ang.), 9. Rolf Putz (Bad Rodach) 510, 10. Erhard Geiger (Lichtenfels) 483, 11. Erhard Wittmann (Coburg-Land) 463, 12. Udo Klett 420, 13. Martin Hofmann (beide Bad Rodach) 418

SENIOREN C (Frankenlandhalle Ebersdorf) 1. Egon Rößler (Coburg-Land) 1066 (525 + 541), 2. Wolfgang Scarbath (Bad Rodach) 1018 (521 + 497), 3. Kurt Herrmann (Lichtenfels) 1012 (520 + 492), 4. Rudi Krämer (Coburg-Land) 1001 (488 + 513), 5. Helmut Triebel (Neustadt) 927 (492 + 435), 6. Siegmund Stupka (Coburg-Land) 899 (414 + 485), 7. Horst Heublein 835 (412 + 423), 8. Heinrich Stephan (beide Neustadt) 835 (384 + 451)

FRAUEN (beim TSV Lahm) 1. Lisa-Marie Gleichmann (Bad Rodach) 992 (497 + 495), 2. Katrin Matthes (Coburg-Stadt) 973 (490 + 483), 3. Daniela Siebentaler 844 (464 + 380), 4. Vera Weißbrodt (beide Neustadt) 772 (365 + 407), 5. Cathrin Stenke (Coburg-Land) 698 (340 + 358), 6. Heidi Gräf (Bad Rodach) 435 (435 + n. ang.)

SENIORINNEN A (beim TSV Lahm) 1. Susanne Hoffmann 1019 (514 + 505), 2. Steffi Koch (beide Neustadt) 1005 (486 + 519), 3. Doris Dötsch (Bad Rodach) 920 (475 + 445), 4. Renate Eisenhardt (Lichtenfels) 911 (458 + 453), 5. Bettina Köhlerschmidt (Coburg-Land 900 (470 + 430), 6. Susanne Eichhorn 863 (438 + 425), 7. Elke Pflaum (beide Bad Rodach) 859 (427 + 432), 8. Manuela Zeuch (Coburg-Land) 423 (423 + n. ang.)

SENIORINNEN B (Frankenlandhalle Ebersdorf) 1. Marga Etterichretz 1006 (507 + 499), 2. Beate Forkel 975 (488 + 487), 3. Ute Gleichmann (alle Bad Rodach) 953 (477 + 476), 4. Renate Finzel 938 (462 + 476), 5. Petra Stupka (beide Coburg-Land) 934 (462 + 472), 6. Gisela Müller (Bad Rodach) 881 (437 + 444), 7. Helga Hauschild (Neustadt) 869 (436 + 433), 8. Edda Hoffmann 771 (428 + 343), 9. Elfie Trier 382, 10. Beate Czimbritzki (alle Bad Rodach) 381

SENIORINNEN C (Frankenlandhalle Ebersdorf) 1. Helga Beez (Coburg-Land) 970 (471 + 499), 2. Heidi Beierweck (Bad Rodach) 927 (476 + 451), 3. Renate Dellert (Coburg-Land) 905 (440 + 465), 4. Marianne Gaudlitz (Bad Rodach) entschuldigt