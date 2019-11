Kirchlauter vor 12 Stunden

Nominierung

Kreis-SPD benennt ihre Kandidaten

Der SPD-Kreisverband nominiert seine Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 im Landkreis Haßberge in einer außerordentlichen Delegiertenkonferenz am Samstag, 16. November, um 9 Uhr in Kirchlauter im Osk...