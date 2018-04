Kreis setzt auf Gesundheit

Gesundheit ist ein hohes Gut. Sie zu erhalten ist ein wichtiges Anliegen jedes Einzelnen, aber auch eine öffentliche Aufgabe vieler Beteiligter. Den Gesundheitszustand der Bevölkerung im Landkreis Kulmbach gerade auch im Hinblick auf die Chancengleichheit zu verbessern und die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu erhöhen, so heißt es in einer Pressemitteilung, ist oberstes Ziel des Landratsamts.

Im Herbst hatte der Kreistag beschlossen, eine "Gesundheitsregion plus" zu werden. Nun wurde der Antrag zur Gewährung von Fördermitteln an den Freistaat gestellt. Man hofft auf eine Zuwendung von 70 Prozent. Die zugehörige Geschäftsstelle wird im Staatlichen Gesundheitsamt angesiedelt sein.

Mit der Aufnahme in das Förderprogramm Gesundheitsregionplus werden im Landkreis Kulmbach Strukturen geschaffen, um von einem Nebeneinander zu einem noch besseren Miteinander aller Beteiligten zu kommen, die mit den Themen "medizinische Versorgung" und "Prävention" befasst sind. Die verstärkte Kooperation hat im Fokus, die medizinische Versorgung der Bevölkerung weiter zu verbessern und mögliche Versorgungslücken zu schließen. Die Qualitäten der Region im Bereich Gesundheitsvorsorge sollen weiter ausgebaut und zum Markenzeichen des Landkreises entwickelt werden. Ein etwaiger lokaler Versorgungsbedarf, eine drohende Unterversorgung oder Qualitätsdefizite in der Gesundheitsversorgung werden identifiziert und durch gezielte Maßnahmen bekämpft. Damit sollen die vorhandenen Angebote im Gesundheitswesen auch besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmt werden. red