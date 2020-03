Kreis sammelt Holzabfälle

Zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, stellt sich für Gartenbesitzer und Hobbygärtner die gleiche Frage: wohin mit holzigen Gartenabfällen? Da das Verbrennen innerhalb geschlossener Ortschaft nicht zulässig ist, bietet der Abfallwirtschaftsbe-trieb des Landkreises Haßberge mit seiner flächendeckenden Sammelaktion eine Alternative.

"Wir haben uns dazu entschlossen, unsere Sammlung holziger Gartenabfälle dauerhaft, festgelegt auf jeweils zwei Sammeltage im Frühjahr als auch im Herbst, durchzuführen", informiert Werkleiter Wilfried Neubauer.

In diesem Frühling finden die Aktionstage am 21. März und am 4. April, jeweils von 8 bis 13 Uhr statt. Abweichende Uhrzeiten haben die Gemeinden Aidhausen, Sand und Zeil, die deutlich darauf hinweisen, dass die angelieferte Ware auch tatsächlich aus dem Gemeindegebiet stammen muss. "Mit der Sammlung ermöglichen wir es den Bürgern, das Schnittgut ohne Kostenbelastung und ohne Mengenbegrenzung in zumutbarer Entfernung entsorgen zu können", so Neubauer.

Da die Wertstoffhöfe auf den zu erwartenden Ansturm nicht ausgelegt sind und die Annahmeplätze das Kreisgebiet nicht ausreichend abdecken, werden eigens für diese Tage Annahmeplätze eingerichtet, und zwar in den Gemeinden Ebelsbach, Kirchlauter, Oberaurach, Rauhenebrach und Theres.

Die Annahmezeiten von 8 bis 13 Uhr müssen dringend eingehalten werden, da vorher die Plätze nicht für eine Annahme zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Sammelaktion gibt es weitere Vorgaben: Die Herkunft der holzigen Gartenabfälle beschränkt sich auf Gärten von Privathaushalten. Gewerbekunden und landwirtschaftliche Betriebe können nicht bedient werden. Und es darf weder Rasenschnitt noch mit Erde durchsetztes Wurzelwerk angeliefert werden.

Das Kompost- und Erdenwerk Haßberge im Hainerter Wald und die Fa. Fösel Garten- und Landschaftsbau in Eltmann nehmen holzige Gartenabfälle entgegen, die Abgabe dort ist jedoch kostenpflichtig. red