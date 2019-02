Die LAG Haßberge gab in der jüngsten Sitzung des Entscheidungsgremiums, des Steuerkreises, grünes Licht für Mitfahrbänke als Gemeinschaftsprojekt. Außerdem wird, wie das Landratsamt in Haßfurt mitteilte, das Transnationale Folgeprojekt Europäisches Kulturerbesiegel (EKS) für zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa unterstützt.

Die Idee des einstimmig beschlossenen Projektes "Mitfahrbänke - Gemeinschaftsprojekt", orientiert sich an der Grundidee des Pilotprojekts in der Gemeinde Knetzgau. Der stellenweise lückenhafte öffentliche Personennahverkehr in Teilen des Kreises Haßberge soll mit diesem Projekt ergänzt werden.

Es ist geplant, in den Kommunen der Allianz Main & Haßberge (Gädheim, Theres, Wonfurt, Haßfurt und Königsberg), im Hofheimer Land sowie in der Gemeinde Breitbrunn Sitzbänke und Richtungswegweiser aufzustellen. Wer mitgenommen werden möchte, signalisiert dies dadurch, dass er sich auf den Mitfahrbänken niederlässt.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war das Transnationale Leaderprojekt "Europäisches Kulturerbesiegel (EKS) für zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa (Folgeprojekt)". Der Projektträger der Kooperation ist der Landkreis Bamberg. Eingebunden sind 18 Klosterstandorte, deren Vernetzung durch das Projekt vorgesehen ist. Der Landkreis Haßberge ist über die Klosterlandschaften des Klosters Ebrach beteiligt. Zentrales Ziel des Projektes ist die Bewerbung um das "Europäische Kulturerbesiegel (EKS), welches alle zwei Jahre von der EU-Kommission an Stätten mit besonderer europäischer Geschichte und Bedeutung verliehen wird. Die nächste Verleihung erfolgt 2021.

Bürgermeister Bernhard Ruß (Sand) informierte in Vertretung von Bürgermeister Thomas Stadelmann (Zeil) über die Situation der Schwimmbäder in Zeil, Knetzgau und Eltmann und beantragte, das Projekt in den Aktionsplan der LAG Haßberge aufzunehmen. Über eine Machbarkeitsstudie zur Schwimmbadlandschaft soll noch abgestimmt werden. red