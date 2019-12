Kreis Kronach ermittelt seine Besten

Der Tischtennissport steht am am Freitag, 27. Dezember, und am Samstag, 28. Dezember, in der Schulturnhalle in Neuses wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Zum 38. Mal ermitteln die Tischtennisspieler des Landkreises Kronach in einem privaten Turnier ihre besten Spieler in den insgesamt zwölf Leistungsklassen.

Hierzu sind alle aktiven Spieler, die in einem im Landkreis Kronach beheimateten Verein spielen, sowie alle Inhaber einer Spielberechtigung, die im Landkreis Kronach wohnen, eingeladen. Zudem freuen sich die Veranstalter über viele Hobby- und Freizeitspieler, die nach den Feiertagen etwas abspecken wollen und Spaß an einem interessanten Wettbewerb haben.

In sämtlichen Leistungsklassen werden wieder Titel in Einzel, Doppel und Mixed vergeben. Dabei wird in den Vorrunden in Gruppen gespielt, so dass jeder Teilnehmer mehrere Spiele absolvieren kann. Meldungen sind bis spätestens 30 Minuten vor dem Beginn der jeweiligen Konkurrenz bei der Turnierleitung oder beim Vereinsvorsitzenden Wolfgang Weidner (Telefon: 09261/20692, Fax: 09261/530985 oder E-Mail: olf.weidner@t-online.de) wenn möglich bis Freitag, 21. Dezember, einzureichen, zur besseren Übersicht.

Zeitplan

Freitag, 27. Dezember, ab 14 Uhr: alle Jungen und Mädchen sowie Schülerinnen und Schüler A/B/C, ebenso die Hobby-Jugend. Samstag, 28. Dezember, ab 10 Uhr: Herren Klasse B/C/D und alle Hobbyspieler; ab 11 Uhr: Herren der A Klasse und Damen A/B/C-Klasse. gh