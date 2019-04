Kreis-CSU will Konrad Körner auf dem Weg nach Brüssel unterstützen

Bei ihrer turnusmäßigen Kreisdelegiertenversammlung in der Lohmühlhalle in Röttenbach wählte die CSU Erlangen-Höchstadt einen neuen Kreisvorstand. Dabei wurden Kreisvorsitzender Stefan Müller, MdB, und seine Stellvertreter, Landrat Alexander Tritthart, stellvertretende Landrätin Gabriele Klaußner, Bezirksrätin Ute Salzner und Walter Nussel, MdL, in ihren Ämtern bestätigt. Schatzmeister bleibt Stefan Lehner (Herzogenaurach). Neu im engeren Kreisvorstand sind die Schriftführerinnen Birgit Schobert (Uttenreuth) und Johanna Weichlein (Lonnerstadt), teilt die CSU mit.

In seinem politischen Bericht schwor Müller die 115 anwesenden Delegierten auf die bevorstehenden Wahlkämpfe zur Europawahl Ende Mai 2019 und die Kommunalwahl im März 2020 ein. Die Europäische Union als Wirtschaftsgemeinschaft sei gerade in einem Landkreis mit vielen international und global agierenden Unternehmen von elementarer Bedeutung. Die äußerst niedrige Arbeitslosenquote von 1,8 Prozent im März 2019 sei auch ein Resultat dieser erfolgreichen, international vernetzten Wirtschaft. Es gehe aber um noch mehr, so Müller: "Die großen Herausforderungen unserer Zeit können wir nicht alleine bewältigen: Globalisierung, Digitalisierung und Migration."

Die CSU sei bei dieser Europawahl in einer zweifach glücklichen Lage: Mit Manfred Weber habe man die echte Chance, den EU-Kommissionspräsidenten zu stellen, und mit Konrad Körner habe der Kreisverband Erlangen-Höchstadt gewissermaßen einen exklusiven, eigenen Kandidaten auf der CSU-Liste. Deshalb sei es nicht nur inhaltlich wichtig, diese Wahl ernst zu nehmen, sondern auch personell.

Zum Abschluss der Versammlung dankte Müller nochmals allen, die sich in den Wahlkämpfen der vergangenen beiden Jahre engagiert und trotz einer schwierigen parteipolitischen Großwetterlage mit dafür gesorgt hätten, dass die CSU auch weiterhin die stärkste politische Kraft im Landkreis sei. Müller: "Dieses Ziel verfolgen wir selbstverständlich auch in der Zukunft." red