Kreis beteiligt sich an Haltestellenkosten

Für die Sanierung der Bushaltebucht an der Kreisstraße ERH 19 bedarf es einer Vereinbarung mit dem Landkreis. Wie Bürgermeister Lottes mitteilte, richtet die Gemeinde die Haltestelle ein und der Landkreis beteiligt sich an den Kosten. Der Kreis habe ein Konzept zur Erneuerung der Haltestellen bis 2027 aufgelegt, so Lottes. Vestenbergsgreuth wäre eigentlich nicht unter den ersten Teilnehmern gewesen. Weil jedoch der Vorplatz der neuen Halle umgestaltet werde, sei man früher in das Programm gekommen. Die Räte stimmten der Vereinbarung zu. See