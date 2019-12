Kreis beschäftigt sich mit dem Advent

Der Kreis "Gemeinde am Nachmittag" der evangelischen Kirchengemeinde Gauerstadt trifft sich am heutigen Mittwoch, 18. Dezember, um 14 Uhr zum Adventskaffee im Pfarrhaus Gauerstadt in der Billmuthhäuser Straße 10. Einen Tag danach trifft sich der Kreis wieder, und zwar zu seiner Adventsfeier mit dem Kindergarten im evangelischen Gemeindesaal in der Martin-Luther-Straße 3 in Bad Rodach. Die Feier am Donnerstag, 19. Dezember, beginnt um 14.30 Uhr. red