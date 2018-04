Kreis 1 strebt eine längere Saison an

Torsten Ernstberger



Bamberg/Kulmbach — Die vielen ausgefallen Spiele im März und November verursachten im Bezirk Oberfranken des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) Terminnot. Nun tagten die Vereine des Kreises 1 (Bamberg/Bayreuth/Kulmbach) und fanden Lösungen - auch für die kommende Saison.

Für die laufende Spielzeit hatte der Bezirk - wie berichtet - mehrere Vorschläge unterbreitet, an denen sich der Kreis 1 orientierte. So wird er die Möglichkeit nutzen, zwischen dem vorletzten und dem letzten Spieltag einen Nachholspieltag anzusetzen. Am 1. Mai soll nur im Notfall gespielt werden. Zudem wird auf eine Verlängerung der Saison über den 19. Mai hinaus verzichtet.

"Mit dieser Regelung kommen wir knapp hin", sagt Gerd Rieß, Gruppenspielleiter im Kreis 1. "Wichtig war aber auch, dass wir bei den harmonisch verlaufenen Tagungen Regelungen für die kommende Spielzeit gefunden haben." So soll der Rahmenterminkalender modifiziert und auf die Regionen abgestimmt werden.

Für die Vereine aus dem Gebiet Bayreuth/Kulmbach startet die Saison 2018/19 dann bereits am Wochenende 21./22. Juli, dem gleich ein Wochenspieltag folgt. In die Winterpause geht es dann am 10./11. November. "Bis dahin sollen 20 Spieltage absolviert sein", sagt Rieß. "Zum Vergleich: In der laufenden Saison waren es maximal 16, für manche Vereine sogar nur 14." Wiederbeginn ist am 16./17. März 2019, das Saisonende ist für das erste Juni-Wochenende geplant. Genauso wie im Gebiet Bamberg sollen im Jahr 2019 das Osterwochenende sowie die Feiertage Christi Himmelfahrt und 1. Mai spielfrei sein.

Die Bamberger Vereine starten eine Woche später in die Saison, dann aber gleich mit einem Doppelspieltag am 27. und 29. Juli. Die letzten Partien vor der Winterpause werden am 17./18. November ausgetragen. Wiederbeginn ist der 23./24. März, Saisonende ist wie in Bayreuth/Kulmbach am ersten Juni-Wochenende.



Neue Relegationsregelung

Das Problem bei dieser Regelung: Die Saison in den Kreisligen endet zwei Wochen nach der in den Bezirkligen. Die Relegation in ihrer bisherigen Form ist dann nicht mehr möglich. "Wir werden im Bezirksausschuss einen Antrag stellen und hoffen auf eine Kooperation", sagt Manfred Neumeister, Vorsitzender des Kreises 1. Sein Plan: Die Kreisliga-Meister bleiben aufstiegsberechtigt, den Vizemeistern wird ein weiterer Aufstiegsplatz zugesichert, den sie untereinander ausspielen.

"Wenn die Saison auf Kreisebene erst zwei Wochen nach der Bezirksliga endet, hat das den Riesenvorteil, dass wir genau wissen, wie viele Plätze in den oberen Ligen frei sind", sagt Neumeister. "Wir müssten nicht wie bisher auf Verdacht Relegationsspiele ansetzen. Die Relegation wird so spannender und kürzer." Aus diesem Grund soll auch die Abstiegsregelung in Ligen auf Kreisebene mit 16 Mannschaften abgeändert werden. Es soll ab der Saison 2018/19 drei feste Absteiger geben und nur noch einen Relegationsplatz. "Die Relegationsrunde wird dann innerhalb einer Woche durchgezogen. Dann haben die Spieler ausreichend Zeit zur Regeneration, und auch die Plätze können sich erholen", sagt Neumeister. "Unser Ziel ist es, dass Fußball auf Kreisebene Spaß macht und nicht von Terminstress geprägt ist."

Die Vereine des Kreises 1 stehen fast geschlossen hinter den geplanten Änderungen. Zu den kurzfristig angesetzten Tagungen schickten 295 der 314 Vereine Vertreter, die schriftlich über die Änderungen abgestimmt haben. "Die Auswertung ist noch nicht ganz komplett, aber mehr als 90 Prozent der Vereinsvertreter haben zugestimmt", sagt Neumeister.

Beschlossen können die Änderungen aber erst auf den Sommerarbeitstagungen werden. Zudem muss der Bezirksausschuss seine Zustimmung zur neuen Auf- beziehungsweise Abstiegsregelung zwischen Bezirks- und Kreisliga geben.