Kreditkartendaten widerrechtlich genutzt

Am Montag erstattete ein 52-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Ludwigsstadt Anzeige, weil die Daten von seiner Kreditkarte offensichtlich ausgespäht und gegen seinen Willen zum Wetten bei einem Internetanbieter genutzt wurden. Dem Mann entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 310 Euro. Weitere Ermittlungen in der Sache stehen noch aus. pol