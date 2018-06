Krecktal hat Bayernligist zu Gast

di



Zum Auftakt der Vorbereitung stellt sich am Sonntag, 16 Uhr, der Fußball-Bayernligist ASV Vach beim TSVfB Krecktal vor. Die Begegnung findet in Autenhausen statt. Den Gästen gelang in diesem Jahr der große Sprung in die Bayernliga. Der gebürtige Autenhausener und Ex-Bundesligaprofi Norbert Hofmann trainiert den ASV. Die Hofmann-Truppe ist seit einigen Tagen im Training, während die Krecktaler erst seit kurzem die die Vorbereitungen unter Spielertrainer Frembs aufgenommen haben. Sie wollen versuchen, den drei Klassen höher spielenden Gästen Paroli zu bieten.