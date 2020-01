Krebsgruppe trifft sich im Gemeindehaus

Die Selbsthilfegruppe "Balance" für an Krebs erkrankte Frauen trifft sich am Montag, 13. Januar, im evangelischen Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4 in Bad Staffelstein. Beginn ist um 18.30 Uhr. Bei diesem Treffen geht es um einen lockeren Austausch von Erfahrungen und die Weitergabe von Informationen an die Teilnehmerinnen. Für neue interessierte Frauen bietet dieser Abend Gelegenheit, die einzelnen Teilnehmerinnen kennenzulernen und in die Atmosphäre der Gruppe hineinzuschnuppern. Weitere Informationen gibt es bei Elisabeth Espach, Telefon 09573/7911, und Angelika Brückner, Rufnummer 09571/4316. red