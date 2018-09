Krebse sind sehr lecker

Der eingewanderte Signalkrebs lebt in vielen heimischen Gewässern. Weil er die Krebspest überträgt, ist er eine sehr gefährliche Konkurrenz zu den einheimischen Edelkrebsen, die vom Aussterben bedroht sind. Wie man erkennt, welches Exemplar man vor sich hat und wie man Krebse schmackhaft zubereitet - das kann man am Freitag, 28. September, in Aufseß lernen.

Feinschmecker und Krebsexperten stellen sich die Frage, wie man die harten Panzer der Krustentiere richtig knackt, um an das leckere Fleisch zu kommen und wie man die aus Amerika eingewanderten "Eindringlinge" richtig verarbeitet. Fischwirtschaftsmeister Ronny Seyfried gibt wertvolle Tipps zu Erkennung und Zubereitung.

Die Veranstaltung endet mit einem gemeinsamen Krebsessen. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr in der Lehranstalt für Fischerei, Draisendorfer Straße 174. Anmeldung über die Homepage www.bezirk-oberfranken.de. red