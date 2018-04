Krebs und der Fußball

Wolfgang Krebs vom Schlosstheater beleuchtet morgen um 20 Uhr im Torwärterhaus in der satirischen Komödie "Leben bis Männer" als Fußballtrainer das Spiel mit dem runden Ball. Er erzählt nicht nur Nostalgisches und Kurioses, sondern erklärt ebenso tiefgründig seine Sicht auf die Welt, den Mauerfall und die Gegensätze zwischen Ost und West mit all seinen Irritationen. 30 Jahre war er der Stratege am Rand, sein Verein hieß einst "Tatkraft Börde". Jetzt zieht er vom Leder, und es gibt kein Halten. "Leben bis Männer" ist das witzige, bissige und gleichzeitig liebevolle Portrait eines Wendeverlierers aus der ostdeutschen Provinz und eine Hommage an den "König Fußball". Karten gibt es unter Telefon 09203/9738680. red