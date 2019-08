Krebs: neue Gruppe für Betroffene

Die Diagnose Krebs ist für viele Betroffene ein Schock. Kaum vorstellbar ist es da, dass für manche in dieser Situation die schlimme Nachricht erst noch folgt: Der Tumor hat Metastasen gebildet und ist somit im fortgeschrittenen Stadium. Für diese Menschen ergeben sich viele Sorgen und Nöte, die einen tief greifenden Einschnitt ins Privat- und Berufsleben mit sich bringen, was nicht selten zu Depression oder sozialem Rückzug führt. Für Außenstehende ist es oft nur schwer nachvollziehbar, mit welchen zusätzlichen körperlichen und seelischen Strapazen der Erkrankte dadurch konfrontiert wird. Selbst manche Familie oder Partnerschaft hält dieser Belastung nicht stand.

Eine neue Selbsthilfegruppe will sich der vielschichtigen Problematik einer Metastasierung widmen. Durch die Gruppentreffen sollen betroffene Menschen die Möglichkeit haben, sich im Gespräch zu ihren ganz persönlichen Themen zu äußern und nicht zuletzt soziale Kontakte zu erleben und wieder ein Gemeinschaftsgefühl zu erfahren. Bei Vorträgen kann man wissenswerte Informationen sammeln. Weitere Infos und Anmeldung über das Awo-Selbsthilfebüro, Telefon 0951/91700940, oder per E-Mail an info@selbsthilfebuero.de. red