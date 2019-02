Krebs feilt an ihren Bestwerten

Pünktlich zu den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Frankfurt glänzte Naomi Krebs von der LG Bamberg in der U18 mit zwei Bestleistungen und schnappte sich zwei Plätze auf dem Treppchen.

Besonders über 60 Meter stellten sich viele Athletinnen dem Wettkampf, so dass sich die Athletin der LG Bamberg über Vor- und Zwischenlauf für den Endlauf qualifizieren musste. Krebs zeigte Nervenstärke in einem sehr gut besetzen Finale, in dem nur Hundertstel die besten Athletinnen voneinander trennten. Nach einem gelungenen Start kontrollierte die Bambergerin das Feld bis zur 40-Meter- Marke.

An der Ziellinie musste sie sich nur knapp der ein Jahr älteren Favoritin Saskia Linder (LG Eintracht Frankfurt) geschlagen geben und freute sich über den Vizetitel in einer neuen persönlichen Bestleistung von 7,59 Sekunden.

Am zweiten Tag ging das Sprinttalent über 60 Meter Hürden an den Start. Durch das Kadertraining in Forchheim bei Jan Schindzielorz konnte sie ihre Hürdentechnik nochmals verbessern. Im Endlauf zeigte Krebs ein fokussiertes und engagiertes Rennen. Das Zielfoto entschied mit nur zwei Tausendstelsekunden zugunsten ihrer Konkurrentin über Platz 2. Bemerkenswert war jedoch, dass Krebs ihre Bestleistung um fast eine Zehntelsekunde auf 8,63 Sekunden korrigieren konnte.

Eine sehr erfolgreiche Bilanz in der eigenen Altersklasse, die für die deutschen Hallenmeisterschaften Ende Februar Spannung verspricht. Hier wird sich die Sprinterin der LG Bamberg der nächsthöheren Altersklasse stellen. nk