Kreativtag für Landfrauen

Treffpunkt in Loffeld



Bäuerinnen, die auf ihrem Hof Einkommensalternativen betreiben und Anregungen für die Weiterentwicklung ihres Angebots bekommen möchten, können am Montag, 2. Juli, an einem Kreativtag der Landfrauen im Bauernverband teilnehmen.Treffpunkt dazu ist um 9 Uhr am Hof von Adelgunde Gagel, Mühlteich 5, in Loffeld. Dort erhalten die Teilnehmerinnen einen Einblick in den Hofladen und können eine Genuss-Wanderung miterleben. Sie lernen beim Verarbeiten von Kräutern aus dem Garten Ideen für neue Produkte kennen. Organisiert wird der Tag im Rahmen des Internetportals "Qualität vom Hof", das Bäuerinnen und ihr Dienstleistungsangebot vom Hofcafé bis hin zu Kräuterseminaren und weiteren Einkommensalternativen unter www.Qualitaet-vom-Hof.de bewirbt und den Austausch fördert. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 089/55873 160.