Kreativkurs für Kinder

"Akzente setzen mit Licht und Schatten" heißt ein Kreativkurs der Volkshochschule Knetzgau am Samstag, 12. Oktober, für Kinder von acht bis 14 Jahren. In diesem Malkurs mit Acrylfarben lernen die Kinder, einen Baum zu gestalten. Dabei spielen nicht nur die Abbildung von Stamm, Ästen und Blättern eine Rolle, sondern auch Effekte mit Licht und Schatten. Der Kurs unter Leitung von Gerlinde Hauck findet von 10 bis 12 Uhr im "Offenen Treff" in Westheim statt. Anmeldungen nimmt Sandra Jilke, Ruf 09527/1046 (ab 16 Uhr), entgegen. red