Kreatives in Rattelsdorf

In diesem Jahr präsentiert sich der Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 10. November. Kurz bevor die Faschingsnarren in die heiße Saison starten und andere beginnen, die Advents- und Weihnachtsdekoration rund um Haus und Wohnung anzubringen, zieht es kreative Menschen und solche, die Freude an schönen Dingen haben, in die Abtenberghalle nach Rattelsdorf (an der B 4 zwischen Coburg und Bamberg - nahe Breitengüßbach), wo man handgemachte Unikate erstehen kann. Es ist eine Veranstaltung für die ganze Familie. Über 100 Aussteller laden mit einem bunten Angebot von 10 bis 17 Uhr zum Staunen, Probieren und Erleben ein. red