Kreatives für Kinder bei Marinekameradschaft

Maritime Schlüsselanhänger mit seemännischer Knotenkunst aus verschiedenen Leinen gestalten, das bietet die Marinekameradschaft Kindern ab einem Alter von sechs Jahren an. Hermann Schmidgruber, ein ehemaliger Seemann vom Segelschulschiff Gorch Fock, weist die Kinder in diese ganz besondere Kunst ein. Der Kreativkurs findet am Sonntag, 26. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Marineheim, Zur Staustufe 25, in Forchheim statt. Interessierte Eltern sind dabei willkommen. Eine Kursgebühr wird erhoben. Für Marinejugendliche entstehen keine Kosten. red