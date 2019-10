Die Volkshochschule Kronach bietet mit Christa Hofmann zwei Patchwork-Wochenenden "Freie Schneidetechniken" an. Wellenschnitt, Streifen, Rundungen, einmal ohne Lineal geschnitten, ergeben neue kreative Möglichkeiten für Bucheinbände, Kissen, Taschen und Quilts. Näheres hierzu gibt es am kostenfreien Infoabend am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Grundschule Rodachtal in Marktrodach zu erfahren. Die Kurse finden am Freitag, 15. November (18 bis 22 Uhr) und Samstag, 16. November (9 bis 16 Uhr) bzw. der zweite Kurs am Freitag, 22. November (18 bis 22 Uhr) und Samstag, 23. November (9 bis 16 Uhr) im Mehrzweckraum der Grundschule statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60 60 0 oder unter www.vhs-kronach.de. red