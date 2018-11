Kreative Kinder hatten viel Spaß im Spielzeugmuseum

Am Samstagnachmittag gehörte das Neustadter Museum der Deutschen Spielzeugindustrie den Kindern: In der Kinder-Kreativwerkstatt wurden Kerzen als kleine Geschenke für den weihnachtlichen Gabentisch gegossen. Bei Christine Alberth erlernten die Kinder dieses Kunsthandwerk. Hochkonzentriert waren die Mädchen und Jungen in ihre Arbeiten vertieft. Gleich zwei Kindergruppen waren gekommen. Die neunjährige Paulina kommt öfters ins Museum. "Ich mache immer mit, weil man hier immer so viel lernt", sagt die Schülerin der Heubischer Schule begeistert. "Für Papa werde ich einen Donut machen. Mama bekommt ein ganz großes Kerzenherz und die Omi auch eins, ein kleines, ganz in Rot." Und eine Rose dazu hatte Paulina bereits aufgegossen. Ihre Freundin Lana (9) hatte sie auch fürs Museum begeistern können, "weil wir immer alles zusammen machen und weil das immer so richtig Spaß macht". Wie in Mutters Küche beim Essenzubereiten wurden auf einem Brettchen bunte Kerzentafeln in kleine Stückchen zerbröckelt. In die ausgesuchten Kerzenformen, die Kursleiterin Alberth mitgebracht hatte, kam der Docht hinein. Dann waren der kindlichen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Behutsam füllten sie ihre Formen mit den Wachsstückchen auf. Und für den "Wow-Effekt" eines jeden Kunstwerkes sorgte dann das heiß aufgegossene Paraffin: Es ließ die bunten Wachsstückchen ineinander zu herrlichsten Motiven verschmelzen.

Damit nix schiefging, hatte Christine Alberth sogar Ehemann Peter als "Lehrling" eingespannt. Dieser zeigte sich äußerst geschickt, gab den Kindern buchstäblich "heiße" Tipps und half, wo er konnte.

Etwas für die ganze Familie

Johanna (9) hatte ihre Freundin Anna (11) ins Museum mitgebracht. "Ich brauche ganz viele Geschenke für Oma und Mama", sagte Johanna. "Und ich werde was für die ganze Familie machen", hatte sich Anna vorgenommen. Der zehnjährige Clemens, der bereits bei der Stadtrallye im Sommer viel Spaß hatte, wollte sich diesmal im Museum überraschen lassen. Aus dem thüringischen Lindenberg hatte Felix (10) mit seiner Mama einen Ausflug in die Kinderwerkstatt im Museum gemacht. "Mir macht Basteln immer Spaß. Das habe ich schon mit meiner Oma und Mama gemacht, deshalb bin ich heute auch hier."

Die Kerzenformen der siebenjährigen Lena sahen mit den bunten Wachsstückchen wie leckere Cocktails aus. "Ich habe das noch nie gemacht, aber das macht mir richtig Spaß. Das wird für meine Mama zu Weihnachten, aber das ist noch ein Geheimnis", flüsterte Lena.

An diesem Nachmittag gab es zum Albern und Quatschmachen einfach keine Zeit - die kleinen Geschenke mussten rechtzeitig fertig werden.

Solche Angebote bietet das Museum mit seinem pädagogischen Programm für Kinder jeden dritten Samstag im Monat an. Am kommenden Samstag ist ab 14 Uhr wieder volles Kinderprogramm im Museum, diesmal in der Adventsbäckerei. "Da backen wir leckere Kekse und Plätzchen, und ich bin schon angemeldet", freut sich Paulina schon sehr darauf. mvn