Kreative Impulse für das Seniorentheater

Das 29. europäische Seniorentheater-Forum des Bundes Deutscher Amateurtheater (BDAT) findet jetzt in Vierzehnheiligen statt. Mehr als 60 Vertreter der bundesweiten Seniorentheaterszene sowie Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz bilden sich dabei gemeinsam fort, diskutieren aktuelle Fragestellungen und probieren neue Impulse aus. Am morgigen Sonntag beginnt das fünftägige Qualifizierungsprogramm. Das Workshop-Spektrum reicht von modernem Tanz über Poetry-Slam bis zum Erlernen neuer Theaterformen. Am Dienstag, 15. Oktober, feiert um 19 Uhr die BDAT-Filmdokumentation zum gesamteuropäischen Seniorentheater-Festival "stAGE!" ihre Premiere, die Öffentlichkeit ist dazu willkommen. Im Anschluss lädt der Bundesarbeitskreis Seniorentheater zur Publikumsdiskussion ein. Mit dem "charmanten Gong" geben die Workshop-Gruppen am Mittwoch, 16. Oktober, ab 19 Uhr einen Einblick in ihre Arbeit. Alle Veranstaltungen finden im Diözesanhaus statt (siehe auch www.bdat.info). red